Трейлер нового альбома VREID



VREID опубликовали трейлер к новому альбому "Wild North West", выход которого намечен на 30 апреля на Season Of Mist. За оформление релиза отвечал Remi Juliebø (Deformat Design).



Трек-лист:



"Wild North West"

"Wolves At Sea"

"The Morning Red"

"Shadows Of Aurora"

"Spikes Of God"

"Dazed And Reduced"

"Into The Mountains"

"Shadowland"







