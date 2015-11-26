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Vreid

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14 апр 2021 : 		 Вокалист WINDIR в новом треке VREID

10 апр 2021 : 		 Стрим от VREID

1 апр 2021 : 		 Новое видео VREID

11 мар 2021 : 		 Новое видео VREID

19 фев 2021 : 		 Новое видео VREID

4 фев 2021 : 		 Трейлер нового альбома VREID

28 окт 2020 : 		 Видео с выступления VREID

13 июл 2020 : 		 Новое видео VREID

1 окт 2018 : 		 Новый альбом VREID доступен для прослушивания целиком

8 сен 2018 : 		 Новая песня VREID

10 авг 2018 : 		 Новая песня VREID

19 июл 2018 : 		 Новый альбом VREID выйдет в сентябре

27 окт 2017 : 		 VREID подписали контракт с Season Of Mist

19 июл 2017 : 		 Новое видео VREID

3 мар 2017 : 		 Концертное видео VREID

10 окт 2016 : 		 Новое видео VREID

2 окт 2015 : 		 Новое видео VREID

24 сен 2015 : 		 Трек-лист нового альбома VREID

1 сен 2015 : 		 Новая песня VREID

18 авг 2015 : 		 Обложка нового альбома VREID

2 июл 2015 : 		 Новый альбом VREID выйдет в октябре

7 июл 2013 : 		 Видео с выступления VREID

3 мар 2013 : 		 Новый альбом VREID доступен для прослушивания

12 фев 2013 : 		 Новое видео VREID

24 янв 2013 : 		 Новая песня VREID

28 ноя 2012 : 		 Новая песня VREID
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|||| 14 апр 2021

Вокалист WINDIR в новом треке VREID



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VREID выпустили композицию "Into The Mountains", идея для которого была придумана еще в 2002 году совместно с ныне покойным вокалистом WINDIR Терье Баккеном. Клавишная партия из демо, записанного в 2002 и легла в основу этого трека. Этот трек будет включен в альбом Wild North West:

"Wild North West"
"Wolves At Sea"
"The Morning Red"
"Shadows Of Aurora"
"Spikes Of God"
"Dazed And Reduced"
"Into The Mountains"
"Shadowland"

VREID Release "Into The Mountains" Featuring Original Recordings From Late WINDIR Frontman VALFAR; Music Video



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