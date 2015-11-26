Вокалист WINDIR в новом треке VREID

VREID выпустили композицию "Into The Mountains", идея для которого была придумана еще в 2002 году совместно с ныне покойным вокалистом WINDIR Терье Баккеном. Клавишная партия из демо, записанного в 2002 и легла в основу этого трека. Этот трек будет включен в альбом Wild North West:
"Wild North West"
"Wolves At Sea"
"The Morning Red"
"Shadows Of Aurora"
"Spikes Of God"
"Dazed And Reduced"
"Into The Mountains"
"Shadowland"
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