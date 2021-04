14 апр 2021



Вокалист WINDIR в новом треке VREID



VREID выпустили композицию "Into The Mountains", идея для которого была придумана еще в 2002 году совместно с ныне покойным вокалистом WINDIR Терье Баккеном. Клавишная партия из демо, записанного в 2002 и легла в основу этого трека. Этот трек будет включен в альбом Wild North West:



"Wild North West"

"Wolves At Sea"

"The Morning Red"

"Shadows Of Aurora"

"Spikes Of God"

"Dazed And Reduced"

"Into The Mountains"

"Shadowland"







