Новое видео VREID



"Wild North West", новое видео группы VREID, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Wild North West", выход которого намечен на 30 апреля на Season Of Mist. За оформление релиза отвечал Remi Juliebø (Deformat Design).



Трек-лист:



"Wild North West"

"Wolves At Sea"

"The Morning Red"

"Shadows Of Aurora"

"Spikes Of God"

"Dazed And Reduced"

"Into The Mountains"

"Shadowland"







