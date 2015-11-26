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Vreid

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19 фев 2021 : 		 Новое видео VREID

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8 сен 2018 : 		 Новая песня VREID

10 авг 2018 : 		 Новая песня VREID

19 июл 2018 : 		 Новый альбом VREID выйдет в сентябре

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19 июл 2017 : 		 Новое видео VREID

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10 окт 2016 : 		 Новое видео VREID

2 окт 2015 : 		 Новое видео VREID

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1 сен 2015 : 		 Новая песня VREID

18 авг 2015 : 		 Обложка нового альбома VREID

2 июл 2015 : 		 Новый альбом VREID выйдет в октябре

7 июл 2013 : 		 Видео с выступления VREID

3 мар 2013 : 		 Новый альбом VREID доступен для прослушивания

12 фев 2013 : 		 Новое видео VREID

24 янв 2013 : 		 Новая песня VREID

28 ноя 2012 : 		 Новая песня VREID

30 окт 2012 : 		 VREID остались на INDIE RECORDINGS

23 ноя 2011 : 		 EINHERJER и VREID в Москве. Концерт отменен!

13 авг 2011 : 		 VREID о Waken Open Air-2011: “Это было одно из наших лучших шоу”

7 фев 2011 : 		 Новая песня VREID
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Новое видео VREID



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"Wild North West", новое видео группы VREID, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Wild North West", выход которого намечен на 30 апреля на Season Of Mist. За оформление релиза отвечал Remi Juliebø (Deformat Design).

Трек-лист:

"Wild North West"
"Wolves At Sea"
"The Morning Red"
"Shadows Of Aurora"
"Spikes Of God"
"Dazed And Reduced"
"Into The Mountains"
"Shadowland"

VREID Debut Music Video For New Song "Wild North West"



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