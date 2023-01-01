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*Фронтмен CRADLE OF FILTH: «Spotify — самые большие преступни... 53
*Вокалист GRETA VAN FLEET: «А я мальчик гей!» 43
*GENE SIMMONS: «ROGER WATERS — очень талантливый парень» 25
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*Кавер-версия LINKIN PARK от TARJA 13
*Бывший из MEGADETH: «Я наблюдал за снижением качества матери... 13
*Вокалист DREAM THEATER: «Мы больше, чем просто прогрессив» 12
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*Фронтмен CRADLE OF FILTH: «Spotify — самые большие преступни... 53
*Вокалист GRETA VAN FLEET: «А я мальчик гей!» 43
*GENE SIMMONS: «ROGER WATERS — очень талантливый парень» 25
*У гитариста HYPOCRISY сердечный приступ 16
*DAVE MUSTAINE: «KIRK оказал мне честь, попытавшись сыграть м... 16
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Vreid

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22 июн 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления VREID

14 июн 2023 : 		 Новое видео VREID

1 апр 2022 : 		 Кавер-версия THE ROLLING STONES от VREID

25 мар 2022 : 		 Новое видео VREID

19 мар 2022 : 		 Новое видео VREID

13 июн 2021 : 		 Новое видео VREID

4 июн 2021 : 		 Новое видео VREID

30 апр 2021 : 		 Фильм VREID доступен для просмотра

14 апр 2021 : 		 Вокалист WINDIR в новом треке VREID

10 апр 2021 : 		 Стрим от VREID

1 апр 2021 : 		 Новое видео VREID

11 мар 2021 : 		 Новое видео VREID

19 фев 2021 : 		 Новое видео VREID

4 фев 2021 : 		 Трейлер нового альбома VREID

28 окт 2020 : 		 Видео с выступления VREID

13 июл 2020 : 		 Новое видео VREID

1 окт 2018 : 		 Новый альбом VREID доступен для прослушивания целиком

8 сен 2018 : 		 Новая песня VREID

10 авг 2018 : 		 Новая песня VREID

19 июл 2018 : 		 Новый альбом VREID выйдет в сентябре

27 окт 2017 : 		 VREID подписали контракт с Season Of Mist

19 июл 2017 : 		 Новое видео VREID

3 мар 2017 : 		 Концертное видео VREID

10 окт 2016 : 		 Новое видео VREID

2 окт 2015 : 		 Новое видео VREID

24 сен 2015 : 		 Трек-лист нового альбома VREID
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Профессиональное видео полного выступления VREID



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Профессиональное видео полного выступления VREID, которое состоялось в рамках фестиваля Hellfest, доступно для просмотра ниже.




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