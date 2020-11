сегодня



STABBING WESTWARD выпустили ЕР



STABBING WESTWARD неожиданно для всех выпустили ЕР с кавер-версиями "Hallowed Hymns", в который вошли следующие песни: "Burn" от THE CURE (стала известной после включения в саундтрек "The Crow"), классический трек "(Every Day Is) Halloween" от MINISTRY и вечный хит ECHO AND THE BUNNYMEN "The Killing Moon". В ЕР также попала специальная версия композиции "Devil's Night Mix" STABBING WESTWARD "Burn".



Выход нового студийного альбома запланирован на следующий год.











