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Stabbing Westward

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STABBING WESTWARD выпустили ЕР



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STABBING WESTWARD неожиданно для всех выпустили ЕР с кавер-версиями "Hallowed Hymns", в который вошли следующие песни: "Burn" от THE CURE (стала известной после включения в саундтрек "The Crow"), классический трек "(Every Day Is) Halloween" от MINISTRY и вечный хит ECHO AND THE BUNNYMEN "The Killing Moon". В ЕР также попала специальная версия композиции "Devil's Night Mix" STABBING WESTWARD "Burn".

Выход нового студийного альбома запланирован на следующий год.

STABBING WESTWARD Drops Surprise Covers EP




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