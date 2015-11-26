STABBING WESTWARD выпустили ЕР

STABBING WESTWARD неожиданно для всех выпустили ЕР с кавер-версиями "Hallowed Hymns", в который вошли следующие песни: "Burn" от THE CURE (стала известной после включения в саундтрек "The Crow"), классический трек "(Every Day Is) Halloween" от MINISTRY и вечный хит ECHO AND THE BUNNYMEN "The Killing Moon". В ЕР также попала специальная версия композиции "Devil's Night Mix" STABBING WESTWARD "Burn".
Выход нового студийного альбома запланирован на следующий год.
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