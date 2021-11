сегодня



STABBING WESTWARD выпустят первый за 20 лет альбом



STABBING WESTWARD опубликовали официальное видео с текстом на песню "I Am Nothing", которая будет включена в первую за более чем 20 лет студийную работу "Chasing Ghosts", выход которой намечен на 18 марта на COP International Records.



Трек-лист:



01. I Am Nothing



02. Damaged Goods



03. Cold



04. Push



05. Wasteland



06. Ctrl Z



07. Crawl



08. Dead & Gone



09. Ghost



10. The End













