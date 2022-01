26 янв 2022



Новая песня STABBING WESTWARD



"Ghost", новая песня группы STABBING WESTWARD, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Chasing Ghosts", выход которого намечен на 18 марта на COP International Records.



Трек-лист:



01. I Am Nothing



02. Damaged Goods



03. Cold



04. Push



05. Wasteland



06. Ctrl Z



07. Crawl



08. Dead & Gone



09. Ghost



10. The End







Ghost by Stabbing Westward











