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Вокалист STABBING WESTWARD: «Ну и зачем нам новые фанаты?»



CHRISTOPHER HALL в недавнем интервью признался, что группа больше не пытается "подстраиваться под молодых фанатов":



«В микроавтобусе ведутся странные дебаты и разговоры о том, «А что, если бы мы сделали вот это?» или о том, что можно сделать, чтобы привлечь молодых фанатов или новых поклонников и все такое. И я не думаю, что это стоит таких усилий. Я считаю, что нужно просто выпускать хорошую музыку для тех, кто вас знает, и если что-то органично сложится, то молодые ребята... Потому что мы играем на многих фестивалях.



Мы играли на фестивале в Огайо, где нам довелось выступать перед BAD OMENS - это очень известная и популярная сейчас группа», - продолжает он. «И я думаю, что многие их фанаты увидели нашу игру, и это очень здорово, потому что я думаю, что существует некое сходство поколений или что-то в этом роде. И такие возможности появляются, когда мы играем на больших фестивалях - просто шанс предстать перед чужими фанатами.



В ранние дни STABBING приходилось постоянно продавать себя и пытаться собрать [большую фанбазу], потому что мы на лейбле, и ты должен готовиться к выступлениям, у тебя есть MTV, и ты должен постоянно развиваться. Я больше не чувствую этого давления. Во многом это просто потому, что мы делаем это ради любви к музыке. Дело больше не в деньгах. У меня есть деньги, поэтому мне не нужно каждый день напрягаться, чтобы заплатить за квартиру или что-то еще. Так что для меня главное, чтобы мы выходили на сцену и играли, потому что нам нравится играть, и давали фанатам то, что они хотят.



У нас скоро 30-летие второго альбома [STABBING WESTWARD] «Wither [Blister Burn & Peel]», которое состоится, я так понимаю, в 2026 году, так что я хотел бы сфокусироваться на том, чтобы сделать к этой дате что-то по-настоящему особенное, может быть, записать весь альбом с крутым продакшеном, провести полноценный тур и, возможно, выпустить что-то вроде сборника, основанного на этом альбоме»







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