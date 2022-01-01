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У вокалиста STABBING WESTWARD рак



Вокалист STABBING WESTWARD Christopher Hall сообщил, что у него обнаружен рак горла:



«Я хотел бы извиниться перед всеми, кто планировал приехать к нам в августе и сентябре. Нам пришлось отложить эти концерты, пока я решаю серьёзную проблему со здоровьем. У меня диагностировали рак горла. Прогноз очень хороший, но мне предстоит несколько операций и 6–8 недель химиотерапии и облучения. Так что, к сожалению, я не смогу петь в ближайшее время. Я надеюсь, что к Хэллоуину буду чувствовать себя более живым человеком, а к Рождеству ко мне вернётся голос. Так что ещё раз извините за неудобства».











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