Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*TOMMY LEE: «Я приветствовал появление NIRVANA!» 57
*ANVIL изобрели спид/трэш-металл? 27
*Гитарист DIAMOND HEAD — о любимом альбоме METALLICA 21
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Многие музыканты стали мягче» 19
*Новый альбом LAKE OF TEARS выйдет зимой 18
[= ||| все новости группы



*

Billy Corgan

*
Страна
United StatesСША
Стиль
-
Сайт
-



9 дек 2020 : 		 BILLY CORGAN: «Смотреть за игрой Эдди Ван Халена было сродни дару»

3 ноя 2019 : 		 Новый альбом BILLY CORGAN выйдет осенью

9 дек 2017 : 		 BILLY CORGAN выпустил фильм

4 ноя 2017 : 		 Новое видео BILLY CORGAN

18 окт 2017 : 		 BILLY CORGAN на радио

30 сен 2017 : 		 Новое видео BILLY CORGAN

21 сен 2017 : 		 BILLY CORGAN выпустит фильм к альбому

3 май 2017 : 		 BILLY CORGAN вновь в рестлинг-бизнесе

30 ноя 2016 : 		 BILLY CORGAN урегулировал иск с TNA Wrestling

15 авг 2016 : 		 BILLY CORGAN стал президентом IMPACT VENTURES

31 дек 2014 : 		 BILLY CORGAN готов работать с Майли Сайрус

12 дек 2014 : 		 BILLY CORGAN съязвил в адрес PEARL JAM и FOO FIGHTERS

24 июл 2012 : 		 BILLY CORGAN потенциальным рок-звездам: Забудьте

25 июн 2012 : 		 BILLY CORGAN поддержал AXL'a ROSE'a в его решении не приходить на церемонию ввода в Зал Славы Рок-н-ролла

14 июн 2012 : 		 Billy Corgan оскорбительно отозвался о RADIOHEAD
| - |

|||| сегодня

BILLY CORGAN: «Смотреть за игрой Эдди Ван Халена было сродни дару»



*
zoom
*
* *
BILLY CORGAN в рамках недавней беседы рассказал о том, что он думает об Эдди Ван Халене:

«Боже мой! Для любого американского гитариста он был сродни Богу. Он тот самый, кто продвинул нас туда, куда без него мало бы кто дошёл. Мне повезло, потому что году этак в 97–98-м был журнал про гитары в Америке, и я пришёл к ним и сказал: "Я хочу поговорить с Эдди Ван Халеном". Они спросили почему, и я ответил: "Я хочу представить его личность поколению альтернативных гитаристов". По мне он вполне был из таких, я знал, что он смотрел на всё иначе. И они позволили мне сделать с ним четырёхчасовое интервью в студии. Я сидел в двух шагах от Эдди и наблюдал за тем, как он играет, и скажу вам — это как наблюдать за религиозным чудом. Я к тому, что он был настолько одарённым, что...

Расскажу ещё по-быстрому одну историю. Под конец интервью я спросил его: "Ходит много разговоров об особенном усилителе, с которым был записан "Van Halen I", ты всё ещё используешь его?" И он ответил: "Пойдём покажу". Мы зашли за угол, по сути к мусорному баку, и он говорит: "Вот он". А я такой: "А как же все эти истории о какой-то необычности и прочем?" — "Да фигня всё это", — ответил он...»

BILLY CORGAN: Watching EDDIE VAN HALEN Play At His Studio Was





Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 204

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом