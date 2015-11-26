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BILLY CORGAN : «Смотреть за игрой Эдди Ван Халена было сродни дару»



BILLY CORGAN в рамках недавней беседы рассказал о том, что он думает об Эдди Ван Халене:



«Боже мой! Для любого американского гитариста он был сродни Богу. Он тот самый, кто продвинул нас туда, куда без него мало бы кто дошёл. Мне повезло, потому что году этак в 97–98-м был журнал про гитары в Америке, и я пришёл к ним и сказал: "Я хочу поговорить с Эдди Ван Халеном". Они спросили почему, и я ответил: "Я хочу представить его личность поколению альтернативных гитаристов". По мне он вполне был из таких, я знал, что он смотрел на всё иначе. И они позволили мне сделать с ним четырёхчасовое интервью в студии. Я сидел в двух шагах от Эдди и наблюдал за тем, как он играет, и скажу вам — это как наблюдать за религиозным чудом. Я к тому, что он был настолько одарённым, что...



Расскажу ещё по-быстрому одну историю. Под конец интервью я спросил его: "Ходит много разговоров об особенном усилителе, с которым был записан "Van Halen I", ты всё ещё используешь его?" И он ответил: "Пойдём покажу". Мы зашли за угол, по сути к мусорному баку, и он говорит: "Вот он". А я такой: "А как же все эти истории о какой-то необычности и прочем?" — "Да фигня всё это", — ответил он...»













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