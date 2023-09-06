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BILLY CORGAN: «В современной рок-музыке главное не придумать новое, а удержать позиции»



BILLY CORGAN в недавнем интервью для "Soundcheck" обсудил влияние Интернета и социальных сетей на эволюцию рок-музыки на протяжении десятилетий:



«Мы столкнулись с некими экономическими и культурными изменениями, связанными с переходом музыки на цифровые носители, которые действительно изменили существовавшую на протяжении примерно ста лет непрерывную историю о том, как люди выпускали и потребляли музыку. И тот факт, что каталоги в большей степени представлены нажатием одной кнопки, я думаю, ставит группы в иную ситуацию в плане того, как достичь аудитории. Поэтому я считаю, что в роке меньше внимания уделяется инновациям, а больше — удержанию своего места — не считая моей собственной группы, в рамках которой мы постоянно стремились к инновациям, даже несмотря на недовольство наших поклонников. Так что трудно сказать. Да, она не развивалась так, как могла бы, но для этого нужен был другой мир. И, конечно, когда появился Интернет, когда появились цифровые медиа, это изменило всё — изменило журналистику, изменило политику. Так что такого изменения следовало ожидать.



Когда зарождалась альтернатива, она в значительной степени выходила из подполья. Поэтому первая волна была такой: "Кто в деле? Кто вне?" А потом появилась вторая волна. И мы, как первая волна, оглянулись вокруг и спросили: "Кто все эти группы и откуда они взялись?" Конечно, это был момент смены поколений, и этого следовало ожидать, но в то время казалось, что кучка людей перешла на гранж, фланелевые рубашки, и вдруг все стали зажигать и делать то, что мы делали всего несколько лет назад. Поэтому мы относились к людям второй и третьей волны как к неким интервентам».







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