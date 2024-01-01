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BILLY CORGAN выбрал лучший альбом BLACK SABBATH



BILLY CORGAN в недавнем интервью ответил на вопрос о том, какой бы альбом BLACK SABBATH он бы взял с собой, если бы планета перестала существовать, а все люди оказались на борту большого космического корабля, и ему разрешили бы взять с собой только одну пластинку BLACK SABBATH:



«"Sabbath Bloody Sabbath". Tony был гитаристом-первопроходцем и музыкальным визионером, и что самое интересное — он был приверженцем идеи, что рифф становится частью песни, почти атмосферной и кинематографической. И я думаю, что сейчас мы все это понимаем, особенно те из нас, кто любит металл. Но затем, примерно в 1974–1975-м годах, Тони решил сделать художественный поворот. Это почти альтернативный BLACK SABBATH, если внимательно присмотреться. И я думаю, именно поэтому у BLACK SABBATH так много авторитета среди альтернативных музыкантов и даже рэперов и тому подобных людей. Есть и другие BLACK SABBATH. Потому что ранние BLACK SABBATH более блюзовые, тяжёлые, мрачные, но позже они начинают становиться аутсайдерами, и это те BLACK SABBATH, которые я люблю больше всего».



Он также упомянул и об альбоме "Vol. 4", запись которого была сопряжена с проблемами, во многом из-за употребления участниками BLACK SABBATH запрещённых веществ.



«Однажды я спросил Tony — я хвастаюсь, но мне довелось работать с ним над его сольной пластинкой — так вот, я сказал Tony: "Почему "Vol. 4" звучит так странно?" А он ответил: "Мы жили на холмах в Лос-Анджелесе, и каждый день появлялся парень с наркотой. Мы постоянно были под кайфом. Мы работали в доме. Таким был наш образ жизни". Потому что это очень уникальная, странно звучащая пластинка. Она не похожа ни на одну другую пластинку BLACK SABBATH.



Самое замечательное в одной из лучших групп на свете — моей любимой группе на свете — это то, что все их альбомы отличаются друг от друга. И даже когда в конце с Ozzy всё начинает становиться странным и всё начинает разваливаться, они всё равно пытались быть немного панками — я не знаю, чего они добивались. В альбоме есть несколько хороших вещей».







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