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Billy Corgan

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25 июн 2012 : 		 BILLY CORGAN поддержал AXL'a ROSE'a в его решении не приходить на церемонию ввода в Зал Славы Рок-н-ролла

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BILLY CORGAN: «У нас не было соревнования с Куртом»



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В недавнем интервью Zane Lowe Billy Corgan, похоже, приравнял себя и Курта Кобейна к лучшим авторам песен своего поколения, сказав, что после смерти Кобейна он осмотрелся вокруг и подумал: «Ну ладно. Что ж, я точно могу превзойти всех остальных». Затем он сказал, что после смерти Курта заплакал, «потому что потерял своего величайшего соперника. Я хочу побеждать лучших».

Теперь по поводу этих своих слов в программе "Brian & Kenzie" Billy сказал следующее:

«В недавних интервью я сказал несколько вещей... Мы живём в современном мире, где правит бал кликбейт. А я пытался сказать, что Курт был невероятным артистом. И когда он был жив, а нам обоим было по двадцать с небольшим лет, обе группы боролись за одно и то же почётное место. И вот люди берут и превращают всё это в то, чем оно не является.

Я уверен, что если мы сейчас вспомним, то увидим, что среди групп 90-х годов, а именно SMASHING PUMPKINS, NIRVANA, NINE INCH NAILS, SOUNDGARDEN и STONE TEMPLE PILOTS было немало тех, кто боролся за первенство. В этом нет ничего плохого. И тут люди пытаются превратить мои слова в нечто странное, как будто я сказал что-то ужасное. Нет — дело лишь в хорошей конкуренции. Например, у тебя на стене висит майка "Чикаго Буллз". Зачем мы ходим на игры? Потому что мы хотим, чтобы наша команда выиграла. В этом нет ничего плохого.

Я даю интервью, в которых говорю, что Курт был самым талантливым человеком нашего поколения. Поэтому я размахиваю белым флагом и говорю, что он выиграл в плане таланта. Но я осмеливаюсь вставлять себя в этот разговор. И тогда люди злятся на это, как будто у меня нет никаких прав. Но моя группа была одной из самых известных групп того времени, да и сейчас остаётся таковой. Я не какой-то безвестный парень в Хайленд-Парке, рассуждающий о том, что было 30 лет назад, и только. Разве мы только что не играли в United Center и не заполнили его до отказа?

Это странная ситуация, когда люди хотят разыгрывать странную игру с понятиями, когда вы имеете право что-то говорить или не имеете таких прав. Однако я считаю, что у меня есть полное право высказываться по данному вопросу, ведь я знаю всех участников, я выступал с NIRVANA, немного знал Курта лично. Я был очень откровенен в том, что было и чего не было. И почему-то потом всё превращается в нечто напоминающее соперничество. Нет никакого соперничества, есть только любовь и уважение.

Вот что я хотел бы ещё сказать, и я вновь сам себя цитирую: "Я бы хотел, чтобы Курт был жив, потому что я хочу соревноваться с лучшими, а он был лучшим". Так какое же это соперничество, если я хочу, чтобы парень, которого я уважал, всё ещё был с нами и сочинял отличные песни? Это так странно слышать. Почему люди так извращают мои слова?

Когда его не стало, мы потеряли много отличной музыки и вдохновения, которое Курт давал многим людям при жизни. Так почему же это плохо — сказать, что я хотел бы, чтобы он был жив, потому что я хочу соревноваться с ним? Но люди даже это переиначивают. В этом нет ненависти. Только уважение. Или благоговение.

Я видел выступление NIRVANA [в клубе "Metro" в Чикаго] в 1990 году во время тура "Bleach" с оригинальным барабанщиком. Они были невероятны. Зал даже не был полностью заполнен, там было около 5–6 сотен человек. Представьте себе меня в 1990 году. Я никто. Я в толпе. Я смотрю на эту группу с её первым альбомом и думаю: "Боже мой. Вот это чувак". Так что в отношении NIRVANA я начал с этого. Я начинал не после "[Smells Like] Teen Spirit", я был с ними с самого начала.

Для меня самая большая проблема в том, что мы живём в среде, в которой люди боятся говорить от души. А когда ты это делаешь, то не всегда получается идеально».




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17 июл 2023
O
Old Nothing
уж нам то не надо гнать

просмотров: 460

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