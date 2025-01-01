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BILLY CORGAN превратит альбом в оперу



BILLY CORGAN совместно с Lyric Opera, Chicago отметят тридцатилетие альбома "Mellon Collie And The Infinite Sadness" оперной постановкой. Планируется, что опера будет идти только семь вечеров — с 21 по 30 ноября.



«Сотрудничество с главой Lyric Джоном Мангамом, моим музыкальным партнером по группе James Lowe и всеми артистами Lyric в создании нового воплощения этого особенного и исторического альбома - это захватывающее событие, и я обнаружил, что полная оперная обработка Lyric помогает мне по-новому ощутить мои собственные композиции. И опера, и рок рассказывают истории о повышенных эмоциях, и я рад, что и поклонники моей музыки, и поклонники традиционной оперы услышат по-настоящему вдохновенную работу; ведь баланс здесь в том, чтобы почтить обе традиции магическим образом».







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