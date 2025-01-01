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*MASTODON расстались с гитаристом 186
*MIKE PORTNOY считает, что стал лучше как командный игрок пос... 44
*Новый альбом PARADISE LOST выйдет осенью 32
*Вокалист HELLOWEEN: «Не собирался я в IRON MAIDEN» 30
*Новое видео BEHEMOTH 25
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Billy Corgan

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14 мар 2025 : 		 BILLY CORGAN превратит альбом в оперу

16 дек 2024 : 		 BILLY CORGAN выбрал лучший альбом BLACK SABBATH

6 сен 2023 : 		 BILLY CORGAN: «В современной рок-музыке главное не придумать новое, а удержать позиции»

17 июл 2023 : 		 BILLY CORGAN: «У нас не было соревнования с Куртом»

9 дек 2020 : 		 BILLY CORGAN: «Смотреть за игрой Эдди Ван Халена было сродни дару»

3 ноя 2019 : 		 Новый альбом BILLY CORGAN выйдет осенью

9 дек 2017 : 		 BILLY CORGAN выпустил фильм

4 ноя 2017 : 		 Новое видео BILLY CORGAN

18 окт 2017 : 		 BILLY CORGAN на радио

30 сен 2017 : 		 Новое видео BILLY CORGAN

21 сен 2017 : 		 BILLY CORGAN выпустит фильм к альбому

3 май 2017 : 		 BILLY CORGAN вновь в рестлинг-бизнесе

30 ноя 2016 : 		 BILLY CORGAN урегулировал иск с TNA Wrestling

15 авг 2016 : 		 BILLY CORGAN стал президентом IMPACT VENTURES

31 дек 2014 : 		 BILLY CORGAN готов работать с Майли Сайрус

12 дек 2014 : 		 BILLY CORGAN съязвил в адрес PEARL JAM и FOO FIGHTERS

24 июл 2012 : 		 BILLY CORGAN потенциальным рок-звездам: Забудьте

25 июн 2012 : 		 BILLY CORGAN поддержал AXL'a ROSE'a в его решении не приходить на церемонию ввода в Зал Славы Рок-н-ролла

14 июн 2012 : 		 Billy Corgan оскорбительно отозвался о RADIOHEAD
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BILLY CORGAN превратит альбом в оперу



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BILLY CORGAN совместно с Lyric Opera, Chicago отметят тридцатилетие альбома "Mellon Collie And The Infinite Sadness" оперной постановкой. Планируется, что опера будет идти только семь вечеров — с 21 по 30 ноября.

«Сотрудничество с главой Lyric Джоном Мангамом, моим музыкальным партнером по группе James Lowe и всеми артистами Lyric в создании нового воплощения этого особенного и исторического альбома - это захватывающее событие, и я обнаружил, что полная оперная обработка Lyric помогает мне по-новому ощутить мои собственные композиции. И опера, и рок рассказывают истории о повышенных эмоциях, и я рад, что и поклонники моей музыки, и поклонники традиционной оперы услышат по-настоящему вдохновенную работу; ведь баланс здесь в том, чтобы почтить обе традиции магическим образом».




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