Концертное видео RAZOR



Видео с третьего (19.10.1985) в истории выступления группы RAZOR, состоявшегося в Mississauga Bell Tavern, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



“The End (Intro)”

“Take This Torch”

“Killer Instinct”

“Ball & Chain”

“Heavy Metal Attack”

“Armed And Dangerous”

“Fast And Loud”

“Distant Thunder”

“Ready For Action”

“Time Bomb”

“Hot Metal”

“March Of Death”







