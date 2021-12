30 дек 2021



Трек-лист нового альбома RAZOR



RAZOR опубликовали трек-лист нового альбома, получившего название Cycle Of Contempt, релиз которого намечен на 2022 год:



“Flames Of Hatred”

“Jabroni”

“Off My Meds”

“A Bitter Pill”

“Crossed”

“First Great Hate”

“Cycle Of Contempt”

“Set-Up”

“Punch Your Face In”

“Fist Fighting”

“Darkness Falls”

“King Shit”







+0 -1



просмотров: 254