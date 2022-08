сегодня



Видео с текстом от RAZOR



RAZOR опубликовали официальное видео с текстом на песню "Flames Of Hatred", которая взята из нового альбома "Cycle Of Contempt", релиз которого намечен на 23 сентября на Relapse Records.



Трек-лист:



01. Flames of Hatred

02. Jabroni

03. Off My Meds

04. A Bitter Pill

05. Crossed

06. First Rate Hate

07. Cycle of Contempt

08. Punch Your Face In

09. All Fist Fighting

10. Darkness Falls

11. King Shit







