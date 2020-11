сегодня



RAZOR планируют переиздание



Пятнадцатого января на Relapse Records состоится выпуск переизданий двух релизов RAZOR — Armed & Dangerous (CD/LP/CS) и Live! Osaka Saikou 大阪最 (CD/2xLP/CS).



Трек-лист Armed & Dangerous:



"The End"

"Killer Instinct"

"Hot Metal"

"Armed And Dangerous"

"Take This Torch"

"Ball And Chain"

"Fast And Loud"

"Ball And Chain" (Demo)

"Hot Metal" (Demo)

"Take This Torch" (Demo)

"Killer Instinct" (Demo)

"Fast And Loud" (Demo)

"Armed And Dangerous" (Demo)



Трек-лист Live! Osaka Saikou 大阪:



"Instant Death" (Live)

"Iron Hammer" (Live)

"Violent Restitution" (Live)

"Tear Me To Pieces" (Live)

"Parricide" (Live)

"Behind Bars" (Live)

"Speed Merchants" (Live)

"Nowhere Fast" (Live)

"Cross Me Fool" (Live)

"Concussion" (Live)

"Stabbed In The Back" (Live)

"Shotgun Justice" (Live)

"Electric Torture" (Live)

"Brass Knuckles" (Live)

"Soldier Of Fortune" (Live)

"Take This Torch" (Live)

"Evil Invaders" (Live)

"The Pugilist" (Live)





+0 -0



( 1 ) просмотров: 432