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Razor

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Новый релиз RAZOR выйдет летом



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После того как RAZOR в 1984 году выпустили дебютный ЕР "Armed And Dangerous", ими заинтересовался Attik Records, лидирующий в то время лейбл. В итоге коллектив подписал с ним контракт и ушёл на подлейбл Viper Records. Когда группа уже готовила к выпуску альбом "Escape The Fire", лейбл решил надавить на юнцов и выпустить совсем другую работу, получившую название "Executioner's Song", для которой команду заставили перезаписать "Take This Torch”, “Fast And Loud”, “The End” и “Hot Metal” из "Armed And Dangerous". Однако четыре трека — “Metal Avenger”, ”Heavy Metal Attack”, “Frost Bite” и “Ready For Action” — остались за бортом. В итоге 16 июля состоится релиз оригинального первого альбома группы, "Escape The Fire", материал которого прошёл ремастеринг у Patrick'a W. Engel'a в Temple Of Disharmony.

RAZOR To Release The Original Follow-Up To Armed And Dangerous - Escape The Fire Due Out In July!



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