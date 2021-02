сегодня



Новый релиз RAZOR выйдет летом



После того как RAZOR в 1984 году выпустили дебютный ЕР "Armed And Dangerous", ими заинтересовался Attik Records, лидирующий в то время лейбл. В итоге коллектив подписал с ним контракт и ушёл на подлейбл Viper Records. Когда группа уже готовила к выпуску альбом "Escape The Fire", лейбл решил надавить на юнцов и выпустить совсем другую работу, получившую название "Executioner's Song", для которой команду заставили перезаписать "Take This Torch”, “Fast And Loud”, “The End” и “Hot Metal” из "Armed And Dangerous". Однако четыре трека — “Metal Avenger”, ”Heavy Metal Attack”, “Frost Bite” и “Ready For Action” — остались за бортом. В итоге 16 июля состоится релиз оригинального первого альбома группы, "Escape The Fire", материал которого прошёл ремастеринг у Patrick'a W. Engel'a в Temple Of Disharmony.







