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BRIAN MAY — о Фредди Меркьюри: «Он был очень непредсказуемым парнем, но с ним было чудесно работать»



В рамках недавнего интервью с Kevin O'Sullivan Show гитарист QUEEN Brian May ответил на вопрос о том, что для него значило выходить каждый вечер на одну сцену с Фредди Меркьюри в период расцвета группы:



«Это было вызовом и всегда интересно. Он был очень непредсказуемым парнем, но с ним было чудесно работать. У него было отличное пространственное воображение, и это было невероятно важно. Если вы работаете с людьми на сцене, вам нужен музыкальный контакт, но вам также нужна физическая химия — осознание того, где вы находитесь и куда направляете свою энергию. Фредди был замечательным человеком в этом отношении, это стало понятно с самого начала. Он постоянно тренировался, но изначально у него была собственная подача, у него была та самая уникальная связь, которую он только улучшил благодаря своему удивительному мастерству, и довёл себя до такого состояния, когда мог использовать талант в полную силу. Он постоянно работал над собой. Он был невероятным человеком, который сделал себя сам».



На вопрос о том, что было самым ярким моментом в QUEEN с Меркьюри, Brian ответил:



«Видимо, придётся сказать "Live Aid". И это было так странно — пережить всё вновь во время работы над фильмом... Они воссоздали шоу невероятно точно, и нахождение на съёмочной площадке вызывало дрожь в коленках — это всё вернуло нас на круги своя. И в то время мы не осознавали, какая это знаковая вещь. Мы просто подумали: "Ну, всё прошло как по маслу". Но мы не понимали, что это произвело такое сильное впечатление в эфире. "Потому что вроде как жизнь продолжается, не так ли?"».













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