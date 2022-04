сегодня



Статую FREDDIE MERCURY установили в Корее



21 апреля на острове Чеджу в Южной Корее была открыта статуя Фредди Мерькюри. Эта работа была хобби для бизнесмена и фаната группы Queen Пэк Сун Ёба. Прежде чем приступить к реализации своего плана, скульптор заручился согласием группы, впервые отправив им письмо в 2014 году с просьбой предоставить права на создание статуи. Так как его просьба осталась без ответа, Пэк начал действовать по принципу хитрости, отправляя легендам рок-музыки письма о проекте каждый месяц в течение следующих 8 лет.



Его преданность делу окупилась: когда нынешняя версия Queen (с участием певца Adam'a Lambert'a) дала пару концертов в столице Южной Кореи Сеуле в январе 2020 года, Пэк наконец смог встретиться с группой и изложить свою идею.



Высота готовой статуи составляет 1,77 м, а на её создание было потрачено около 37 000 долларов. Фредди изображён в культовой позе на сцене, с высоко поднятым правым кулаком. На церемонии открытия присутствовали члены южнокорейского фан-клуба Queen, некоторые из которых размахивали шарфами "We Are The Champions", а Брайан Мэй выступил с заранее записанным видеообращением к собравшимся фанатам.







