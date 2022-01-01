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*Новый трек гитариста METALLICA 26
*ROB HALFORD дал имена котятам из приюта 21
*Лидер MEGADETH: «Не нравится, что я говорю? Идите на х*й!» 18
*UDO DIRKSCHNEIDER: «70 лет — это просто цифры» 13
*ROB HALFORD выпускает новую книгу! 11
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*

Freddie Mercury

*
Страна
United KingdomВеликобритания



28 апр 2022 : 		 Статую FREDDIE MERCURY установили в Корее

1 ноя 2021 : 		 Фильм о FREDDIE MERCURY выйдет на BBC

30 май 2021 : 		 Комиксы о жизни FREDDIE MERCURY

11 ноя 2020 : 		 BRIAN MAY — о Фредди Меркьюри: «Он был очень непредсказуемым парнем, но с ним было чудесно работать»

28 авг 2020 : 		 Выходит фигурка FREDDIE MERCURY

8 окт 2019 : 		 Новое видео FREDDIE MERCURY

21 июн 2019 : 		 Новое видео FREDDIE MERCURY

28 сен 2014 : 		 'FREDDIE MERCURY' Meets 'LUCIANO PAVAROTTI' в 'The Mercurotti'

13 дек 2013 : 		 На роль FREDDIE MERCURY нашли другого актера

20 авг 2013 : 		 Трейлер "The Freddie Mercury Tribute Concert"

26 июн 2013 : 		 "The Freddie Mercury Tribute Concert" выйдет на 3-х DVD и Blu-Ray

17 окт 2012 : 		 Фрагмент из нового DVD FREDDIE MERCURY

13 сен 2012 : 		 Трейлер нового DVD FREDDIE MERCURY

20 авг 2012 : 		 Семплы специального издания "Barcelona" FREDDIE MERCURY

12 июл 2012 : 		 DVD и Blu-Ray FREDDIE MERCURY "The Great Pretender" выйдет в сентябре

4 янв 2012 : 		 Дудл в честь FREDDIE MERCURY в 30 лучших за год
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|||| сегодня

Статую FREDDIE MERCURY установили в Корее



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21 апреля на острове Чеджу в Южной Корее была открыта статуя Фредди Мерькюри. Эта работа была хобби для бизнесмена и фаната группы Queen Пэк Сун Ёба. Прежде чем приступить к реализации своего плана, скульптор заручился согласием группы, впервые отправив им письмо в 2014 году с просьбой предоставить права на создание статуи. Так как его просьба осталась без ответа, Пэк начал действовать по принципу хитрости, отправляя легендам рок-музыки письма о проекте каждый месяц в течение следующих 8 лет.

Его преданность делу окупилась: когда нынешняя версия Queen (с участием певца Adam'a Lambert'a) дала пару концертов в столице Южной Кореи Сеуле в январе 2020 года, Пэк наконец смог встретиться с группой и изложить свою идею.

Высота готовой статуи составляет 1,77 м, а на её создание было потрачено около 37 000 долларов. Фредди изображён в культовой позе на сцене, с высоко поднятым правым кулаком. На церемонии открытия присутствовали члены южнокорейского фан-клуба Queen, некоторые из которых размахивали шарфами "We Are The Champions", а Брайан Мэй выступил с заранее записанным видеообращением к собравшимся фанатам.

FREDDIE MERCURY Statue Unveiled In South Korea Following Eight Year Campaign For Approval By Sculptor




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