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Freddie Mercury

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Страна
United KingdomВеликобритания



1 ноя 2021 : 		 Фильм о FREDDIE MERCURY выйдет на BBC

30 май 2021 : 		 Комиксы о жизни FREDDIE MERCURY

11 ноя 2020 : 		 BRIAN MAY — о Фредди Меркьюри: «Он был очень непредсказуемым парнем, но с ним было чудесно работать»

28 авг 2020 : 		 Выходит фигурка FREDDIE MERCURY

8 окт 2019 : 		 Новое видео FREDDIE MERCURY

21 июн 2019 : 		 Новое видео FREDDIE MERCURY

28 сен 2014 : 		 'FREDDIE MERCURY' Meets 'LUCIANO PAVAROTTI' в 'The Mercurotti'

13 дек 2013 : 		 На роль FREDDIE MERCURY нашли другого актера

20 авг 2013 : 		 Трейлер "The Freddie Mercury Tribute Concert"

26 июн 2013 : 		 "The Freddie Mercury Tribute Concert" выйдет на 3-х DVD и Blu-Ray

17 окт 2012 : 		 Фрагмент из нового DVD FREDDIE MERCURY

13 сен 2012 : 		 Трейлер нового DVD FREDDIE MERCURY

20 авг 2012 : 		 Семплы специального издания "Barcelona" FREDDIE MERCURY

12 июл 2012 : 		 DVD и Blu-Ray FREDDIE MERCURY "The Great Pretender" выйдет в сентябре

4 янв 2012 : 		 Дудл в честь FREDDIE MERCURY в 30 лучших за год
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|||| 1 ноя 2021

Фильм о FREDDIE MERCURY выйдет на BBC



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В ноябре на канале BBC Two будет демонстрироваться программа "Freddie Mercury: The Final Act" — история о необычной последней главе жизни Фредди Меркьюри, а также о пути, который привёл к концерту в честь Фредди Меркьюри на стадионе "Уэмбли".

Спустя 30 лет после смерти Фредди (в ноябре 1991 года) от осложнений СПИДа, "Freddie Mercury: The Final Act" трогательно рассказывает о последних годах жизни Фредди. Фильм прослеживает историю от последнего концерта Фредди до самого трибьют-концерта, который состоялся 20 апреля 1992 года. В документальный фильм вошли новые интервью со многими из тех, кто был ближе всего к Фредди, включая участников группы QUEEN Brian'a May'я и Roger'a Taylor'a, сестру Фредди Kashmira'у Bulsara, его друзей Anita'у Dobson и David'а Wigg'a, а также его помощника Peter'a Freestone'a. Мы также узнаем о тех, кто выступал на эпическом концерте, включая Gary Cherone (EXTREME), Roger'a Daltrey (THE WHO), Joe Elliott'a (DEF LEPPARD), Lisa'ы Stansfield и Paul'a Young'a, а также промоутера концерта, Harvey Goldsmith'a. В фильме звучат слова тех, кто видел последствия ВИЧ/СПИДа своими глазами, либо как практикующие врачи, либо как выжившие, либо как борцы за права человека, включая Питера Тэтчелла. Действие фильма начинается в 1986 году, когда турне QUEEN "Magic" достигает своей потрясающей кульминации на стадионе Knebworth в Хартфордшире, а Фредди Меркьюри доказывает, что является одним из величайших рок-исполнителей, которых знал мир.

Выступая в программе, Brian May сказал:

«Фредди открыл своё сердце и отдал всё, что у него было. Он был музыкантом до мозга костей. Он жил ради своей музыки. Он любил свою музыку, и он гордился собой как музыкантом превыше всего».

New FREDDIE MERCURY Documentary Coming To BBC TWO In November



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