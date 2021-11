1 ноя 2021



Фильм о FREDDIE MERCURY выйдет на BBC



В ноябре на канале BBC Two будет демонстрироваться программа "Freddie Mercury: The Final Act" — история о необычной последней главе жизни Фредди Меркьюри, а также о пути, который привёл к концерту в честь Фредди Меркьюри на стадионе "Уэмбли".



Спустя 30 лет после смерти Фредди (в ноябре 1991 года) от осложнений СПИДа, "Freddie Mercury: The Final Act" трогательно рассказывает о последних годах жизни Фредди. Фильм прослеживает историю от последнего концерта Фредди до самого трибьют-концерта, который состоялся 20 апреля 1992 года. В документальный фильм вошли новые интервью со многими из тех, кто был ближе всего к Фредди, включая участников группы QUEEN Brian'a May'я и Roger'a Taylor'a, сестру Фредди Kashmira'у Bulsara, его друзей Anita'у Dobson и David'а Wigg'a, а также его помощника Peter'a Freestone'a. Мы также узнаем о тех, кто выступал на эпическом концерте, включая Gary Cherone (EXTREME), Roger'a Daltrey (THE WHO), Joe Elliott'a (DEF LEPPARD), Lisa'ы Stansfield и Paul'a Young'a, а также промоутера концерта, Harvey Goldsmith'a. В фильме звучат слова тех, кто видел последствия ВИЧ/СПИДа своими глазами, либо как практикующие врачи, либо как выжившие, либо как борцы за права человека, включая Питера Тэтчелла. Действие фильма начинается в 1986 году, когда турне QUEEN "Magic" достигает своей потрясающей кульминации на стадионе Knebworth в Хартфордшире, а Фредди Меркьюри доказывает, что является одним из величайших рок-исполнителей, которых знал мир.



Выступая в программе, Brian May сказал:



«Фредди открыл своё сердце и отдал всё, что у него было. Он был музыкантом до мозга костей. Он жил ради своей музыки. Он любил свою музыку, и он гордился собой как музыкантом превыше всего».







