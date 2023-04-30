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*Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а... 56
*Барабанщик METALLICA: «Эту пластинку мы сделали без каких-ли... 48
*Лидер MEGADETH: «Мы хотим развлекать и быть самой великой ме... 23
*Гитарист METALLICA: «Вся сила в медитации! И я верю, что все... 16
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Freddie Mercury

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Страна
United KingdomВеликобритания



30 апр 2023 : 		 Новые вещи FREDDIE MERCURY уйдут с молотка

4 апр 2023 : 		 Шорты FREDDIE MERCURY уйдут с молотка

28 апр 2022 : 		 Статую FREDDIE MERCURY установили в Корее

1 ноя 2021 : 		 Фильм о FREDDIE MERCURY выйдет на BBC

30 май 2021 : 		 Комиксы о жизни FREDDIE MERCURY

11 ноя 2020 : 		 BRIAN MAY — о Фредди Меркьюри: «Он был очень непредсказуемым парнем, но с ним было чудесно работать»

28 авг 2020 : 		 Выходит фигурка FREDDIE MERCURY

8 окт 2019 : 		 Новое видео FREDDIE MERCURY

21 июн 2019 : 		 Новое видео FREDDIE MERCURY

28 сен 2014 : 		 'FREDDIE MERCURY' Meets 'LUCIANO PAVAROTTI' в 'The Mercurotti'

13 дек 2013 : 		 На роль FREDDIE MERCURY нашли другого актера

20 авг 2013 : 		 Трейлер "The Freddie Mercury Tribute Concert"

26 июн 2013 : 		 "The Freddie Mercury Tribute Concert" выйдет на 3-х DVD и Blu-Ray

17 окт 2012 : 		 Фрагмент из нового DVD FREDDIE MERCURY

13 сен 2012 : 		 Трейлер нового DVD FREDDIE MERCURY

20 авг 2012 : 		 Семплы специального издания "Barcelona" FREDDIE MERCURY

12 июл 2012 : 		 DVD и Blu-Ray FREDDIE MERCURY "The Great Pretender" выйдет в сентябре

4 янв 2012 : 		 Дудл в честь FREDDIE MERCURY в 30 лучших за год
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|||| сегодня

Новые вещи FREDDIE MERCURY уйдут с молотка



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Аукционный дом Sotheby's объявил, что около 1500 предметов из лондонского дома покойного певца QUEEN Фредди Меркьюри впервые будут представлены на выставках по всему миру в течение 2023 года, а некоторые из них будут выставлены на продажу в сентябре. Примерно 1 500 предметов будут проданы в ходе шести аукционов и, как ожидается, принесут более 6 миллионов фунтов стерлингов (7,4 миллиона долларов).

В пресс-релизе Sotheby's близкая подруга Меркьюри Мэри Остин, которая более 30 лет ухаживала за вещами в его бывшем доме Garden Lodge в престижном районе Кенсингтон, заявила, что решила, что пришло время расстаться с вещами:

«В течение многих лет я имела радость и привилегию жить в окружении всех тех замечательных вещей, которые собирал и так любил Фредди. Но прошли годы, и пришло время принять трудное решение закрыть эту особенную главу в моей жизни.

Фредди был невероятным и умным коллекционером, который показал нам, что во всём можно найти красоту, веселье и радость. Я надеюсь, что [предстоящие мероприятия] дадут возможность рассказать обо всех многочисленных сторонах Фредди, как публичных, так и частных, и чтобы мир больше узнал и по достоинству оценил его уникальный и прекрасный дух».




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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30 апр 2023
rassol
Настолько новые, что даже не ношеные?
30 апр 2023
M
Mad Katz
В котором он в космос летал, не иначе.

просмотров: 232

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