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Новые вещи FREDDIE MERCURY уйдут с молотка



Аукционный дом Sotheby's объявил, что около 1500 предметов из лондонского дома покойного певца QUEEN Фредди Меркьюри впервые будут представлены на выставках по всему миру в течение 2023 года, а некоторые из них будут выставлены на продажу в сентябре. Примерно 1 500 предметов будут проданы в ходе шести аукционов и, как ожидается, принесут более 6 миллионов фунтов стерлингов (7,4 миллиона долларов).



В пресс-релизе Sotheby's близкая подруга Меркьюри Мэри Остин, которая более 30 лет ухаживала за вещами в его бывшем доме Garden Lodge в престижном районе Кенсингтон, заявила, что решила, что пришло время расстаться с вещами:



«В течение многих лет я имела радость и привилегию жить в окружении всех тех замечательных вещей, которые собирал и так любил Фредди. Но прошли годы, и пришло время принять трудное решение закрыть эту особенную главу в моей жизни.



Фредди был невероятным и умным коллекционером, который показал нам, что во всём можно найти красоту, веселье и радость. Я надеюсь, что [предстоящие мероприятия] дадут возможность рассказать обо всех многочисленных сторонах Фредди, как публичных, так и частных, и чтобы мир больше узнал и по достоинству оценил его уникальный и прекрасный дух».







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