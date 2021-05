30 май 2021



Z2 Comics вместе с Universal Music Group и Mercury Songs Ltd выпустят комиксы о жизни FREDDIE MERCURY "Freddie Mercury: Lover Of Life, Singer Of Songs" — это путешествие по жизни Фредди, начиная с его детства на Занзибаре и в Индии, через годы в Англии, и заканчивая становлением рок-звездой, которую знают и любят миллионы людей по всему миру. История будет рассказана его собственными словами, а каждая глава позволит заглянуть во многие грани его жизни.







