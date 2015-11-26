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Freddie Mercury

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Страна
United KingdomВеликобритания



30 май 2021 : 		 Комиксы о жизни FREDDIE MERCURY

11 ноя 2020 : 		 BRIAN MAY — о Фредди Меркьюри: «Он был очень непредсказуемым парнем, но с ним было чудесно работать»

28 авг 2020 : 		 Выходит фигурка FREDDIE MERCURY

8 окт 2019 : 		 Новое видео FREDDIE MERCURY

21 июн 2019 : 		 Новое видео FREDDIE MERCURY

28 сен 2014 : 		 'FREDDIE MERCURY' Meets 'LUCIANO PAVAROTTI' в 'The Mercurotti'

13 дек 2013 : 		 На роль FREDDIE MERCURY нашли другого актера

20 авг 2013 : 		 Трейлер "The Freddie Mercury Tribute Concert"

26 июн 2013 : 		 "The Freddie Mercury Tribute Concert" выйдет на 3-х DVD и Blu-Ray

17 окт 2012 : 		 Фрагмент из нового DVD FREDDIE MERCURY

13 сен 2012 : 		 Трейлер нового DVD FREDDIE MERCURY

20 авг 2012 : 		 Семплы специального издания "Barcelona" FREDDIE MERCURY

12 июл 2012 : 		 DVD и Blu-Ray FREDDIE MERCURY "The Great Pretender" выйдет в сентябре

4 янв 2012 : 		 Дудл в честь FREDDIE MERCURY в 30 лучших за год
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|||| 30 май 2021

Комиксы о жизни FREDDIE MERCURY



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Z2 Comics вместе с Universal Music Group и Mercury Songs Ltd выпустят комиксы о жизни FREDDIE MERCURY "Freddie Mercury: Lover Of Life, Singer Of Songs" — это путешествие по жизни Фредди, начиная с его детства на Занзибаре и в Индии, через годы в Англии, и заканчивая становлением рок-звездой, которую знают и любят миллионы людей по всему миру. История будет рассказана его собственными словами, а каждая глава позволит заглянуть во многие грани его жизни.

FREDDIE MERCURY Graphic Novel To Be Released By Z2 COMICS



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Orthodox


30 май 2021, 20:08		Если рисовка в комиксе будет такая же, как на картинке в новости, с изображением азербайджанского торговца помидорами на московском рынке, то такой комикс не надо...

Hellg


30 май 2021, 20:53		Из песни слова не выкинешь, Orthodox.


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