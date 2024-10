сегодня



Новое видео IOTUNN



"Earth To Sky", новое видео группы IOTUNN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Kinship, выпущенного 25 октября на Metal Blade Records:



"Kinship Elegiac"

"Mistland"

"Twilight"

"I Feel The Night"

"The Coming End"

"Iridescent Way"

"Earth To Sky"

"The Anguished Ethereal"







