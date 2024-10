сегодня



Рассказ об издании альбома IOTUNN



IOTUNN опубликовали видео, в котором представляю издание нового альбома Kinship, релиз которого намечен на 25 октября на Metal Blade Records



"Kinship Elegiac"

"Mistland"

"Twilight"

"I Feel The Night"

"The Coming End"

"Iridescent Way"

"Earth To Sky"

"The Anguished Ethereal"







