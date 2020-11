сегодня



Новое видео EKTOMORF



"Reborn", новое видео группы EKTOMORF, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Reborn, выходящего на Napalm Records:



"Ebullition"

"Reborn"

"And The Dead Will Walk"

"Fear Me"

"Where The Hate Conceives"

"The Worst Is Yet To Come"

"Forsaken"

"Smashing The Past"







