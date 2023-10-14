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*Цветные винилы от METALLICA 32
*BRUCE DICKINSON о новом альбоме 31
*HYPOCRISY о "The Final Chapter" 23
*DON DOKKEN: «У меня депрессия, но я же не накладываю на себя... 20
*Вокалист DISTURBED: «Ох, мои бедные ев...и!» 17
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Ektomorf

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15 июл 2017 : 		 Трейлер нового DVD EKTOMORF

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1 сен 2015 : 		 Новый альбом EKTOMORF выйдет в октябре
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Новое видео EKTOMORF



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I'm Your Last Hope, новое видео EKTOMORF, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Vivid Black", релиз которого намечен на восьмое декабря на AFM Records.




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КомментарииСкрыть/показать 7 )

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14 окт 2023
T
Termofucker
Устрой дестрой!
14 окт 2023
T
Termofucker
Слишком на Korn стали похоже
14 окт 2023
Lord Iscariah
Termofucker, слишком на Слипктнот скорее.
14 окт 2023
M
Mistis
Lord Iscariah, так он же не зря в футболке Slipknot поет
14 окт 2023
gravitgroove
Lord Iscariah, переслушай первый альбом Coal Chamber, плз, там есть этот рифф в песне First с 2:15.
14 окт 2023
M
Mistis
На удивление зашло. После прошлого шлака, который я не смог даже до конца дослушать, это звучит как то что доктор прописал.
14 окт 2023
gravitgroove
Если проследить весь из путь, начиная от альбомов на Венгерском, то можно отследить мимкрию каждой группы, под которую они работали. Если не ошибаюсь, первый альбом был чем-то между Sepultura - chaos a.d., Pantera, Machine Head - burn my eyes. Вобщем, никогда они свое уникальное не могли сделать, только вот это: Смотри, я крут, я умею как Макс Кавалера!"

просмотров: 407

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