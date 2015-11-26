Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
TOMMY LEE: «Я приветствовал появление NIRVANA!»
57
ANVIL изобрели спид/трэш-металл?
27
Вокалист JUDAS PRIEST: «Многие музыканты стали мягче»
22
Новый альбом LAKE OF TEARS выйдет зимой
21
Новый сингл HELLOWEEN выйдет весной
18
все новости группы
Ektomorf
Венгрия
Thrash Metal
Acoustic
http://www.ektomorf.com
Myspace:
http://www.myspace.com/ektomorf
Facebook:
https://www.facebook.com/EktomorfOfficial
10 дек 2020
:
Новое видео EKTOMORF
14 ноя 2020
:
Новое видео EKTOMORF
20 апр 2020
:
Стрим-видео от EKTOMORF
20 фев 2020
:
EKTOMORF на Napalm Records
25 окт 2018
:
Кавер-версия песни METALLICA от EKTOMORF
25 сен 2018
:
EKTOMORF записали кавер-версию METALLICA
20 янв 2018
:
Новое видео EKTOMORF
18 дек 2017
:
Из EKTOMORF ушли гитарист, басист и барабанщик
12 дек 2017
:
Новый альбом EKTOMORF выйдет зимой
4 авг 2017
:
Концертное видео EKTOMORF
23 июл 2017
:
Концертное видео EKTOMORF
15 июл 2017
:
Трейлер нового DVD EKTOMORF
1 апр 2017
:
Трейлер нового концертного релиза EKTOMORF
11 мар 2017
:
EKTOMORF выпустят новый DVD в мае
21 окт 2016
:
Новое видео EKTOMORF
13 окт 2016
:
EKTOMORF на EMGtv
29 фев 2016
:
EKTOMORF почтили память Лемми
19 ноя 2015
:
EKTOMORF на EMGtv
23 окт 2015
:
Новое видео EKTOMORF
23 окт 2015
:
EKTOMORF выпустят пиво
27 сен 2015
:
Вокалист CANNIBAL CORPSE в новой песне EKTOMORF
1 сен 2015
:
Новый альбом EKTOMORF выйдет в октябре
28 июл 2015
:
Вокалист CANNIBAL CORPSE на новом альбоме EKTOMORF
2 июл 2015
:
EKTOMORF в EMGtv
5 дек 2014
:
Новое видео EKTOMORF
20 ноя 2014
:
EKTOMORF целиком исполнят "Outcast"
5 апр 2014
:
Новое видео EKTOMORF
29 янв 2014
:
Новое видео EKTOMORF
18 янв 2014
:
Новая песня EKTOMORF
2 дек 2013
:
Новый альбом EKTOMORF выйдет в январе
20 авг 2013
:
EKTOMORF приступили к записи
11 мар 2013
:
Новое видео EKTOMORF
20 сен 2012
:
Новое видео EKTOMORF
11 авг 2012
:
Новая песня EKTOMORF
22 июл 2012
:
Новая песня EKTOMORF
25 июн 2012
:
Детали нового альбома EKTOMORF
16 фев 2012
:
Новое видео EKTOMORF
8 фев 2012
:
Фрагмент акустического релиза EKTOMORF
15 янв 2012
:
Акустика от EKTOMORF выйдет в феврале
9 ноя 2011
:
EKTOMORF работают над акустическим альбомом
14 июн 2011
:
Новое видео EKTOMORF
9 дек 2010
:
Новое видео EKTOMORF
27 ноя 2010
:
Новое видео EKTOMORF
8 ноя 2010
:
Обложка и трек-лист нового альбома EKTOMORF
31 окт 2010
:
Новый альбом EKTOMORF выйдет в декабре
5 сен 2010
:
EKTOMORF завершили запись
12 июн 2010
:
Переиздание EKTOMORF выйдет в июне
12 мар 2009
:
Трейлер нового альбома EKTOMORF
2 мар 2009
:
Новое видео EKTOMORF
3 фев 2009
:
Обложка и трек-лист нового альбома EKTOMORF
19 янв 2009
:
EKTOMORF выпустят новый альбом в марте
4 сен 2006
:
EKTOMORF: Новый альбом готов к выходу
4 фев 2006
:
EKTOMORF в июле засядут в студии
27 дек 2005
:
EKTOMORF: концертный DVD на подходе
сегодня
Новое видео
EKTOMORF
"And The Dead Will Walk", новое видео группы EKTOMORF, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Reborn, выходящего 22 января на Napalm Records.
Трек-лист:
"Ebullition"
"Reborn"
"And The Dead Will Walk"
"Fear Me"
"Where The Hate Conceives"
"The Worst Is Yet To Come"
"Forsaken"
"Smashing The Past"
+3
-3
(
3
)
Dichlofos
10 дек 2020, 19:09
Они чего, решили запилить альбом-оммаж на Master of puppets? Предыдущая попахивала титульной композицией с "Мастера...", эта на The Thing that should not be смахивает. Какая следующая на очереди - Disposable Heroes?
Mistis
10 дек 2020, 19:26
радует жирок гитарный, но вот фирменных качевых отступлений не наблюдается, а жаль. прошлый лонгплей очень порадовал, этот судя по всему слабее будет
Khanate
10 дек 2020, 20:02
максимально соулфлаистый соулфлай стал еще более максимальным
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
просмотров: 589
1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Dichlofos
Mistis
Khanate
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).