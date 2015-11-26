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Ektomorf

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10 дек 2020 : 		 Новое видео EKTOMORF

14 ноя 2020 : 		 Новое видео EKTOMORF

20 апр 2020 : 		 Стрим-видео от EKTOMORF

20 фев 2020 : 		 EKTOMORF на Napalm Records

25 окт 2018 : 		 Кавер-версия песни METALLICA от EKTOMORF

25 сен 2018 : 		 EKTOMORF записали кавер-версию METALLICA

20 янв 2018 : 		 Новое видео EKTOMORF

18 дек 2017 : 		 Из EKTOMORF ушли гитарист, басист и барабанщик

12 дек 2017 : 		 Новый альбом EKTOMORF выйдет зимой

4 авг 2017 : 		 Концертное видео EKTOMORF

23 июл 2017 : 		 Концертное видео EKTOMORF

15 июл 2017 : 		 Трейлер нового DVD EKTOMORF

1 апр 2017 : 		 Трейлер нового концертного релиза EKTOMORF

11 мар 2017 : 		 EKTOMORF выпустят новый DVD в мае

21 окт 2016 : 		 Новое видео EKTOMORF

13 окт 2016 : 		 EKTOMORF на EMGtv

29 фев 2016 : 		 EKTOMORF почтили память Лемми

19 ноя 2015 : 		 EKTOMORF на EMGtv

23 окт 2015 : 		 Новое видео EKTOMORF

23 окт 2015 : 		 EKTOMORF выпустят пиво

27 сен 2015 : 		 Вокалист CANNIBAL CORPSE в новой песне EKTOMORF

1 сен 2015 : 		 Новый альбом EKTOMORF выйдет в октябре

28 июл 2015 : 		 Вокалист CANNIBAL CORPSE на новом альбоме EKTOMORF

2 июл 2015 : 		 EKTOMORF в EMGtv

5 дек 2014 : 		 Новое видео EKTOMORF

20 ноя 2014 : 		 EKTOMORF целиком исполнят "Outcast"
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Новое видео EKTOMORF



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"And The Dead Will Walk", новое видео группы EKTOMORF, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Reborn, выходящего 22 января на Napalm Records.

Трек-лист:

"Ebullition"
"Reborn"
"And The Dead Will Walk"
"Fear Me"
"Where The Hate Conceives"
"The Worst Is Yet To Come"
"Forsaken"
"Smashing The Past"

EKTOMORF Release Crushing New Single "And The Dead Will Walk"; Music Video Streaming



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Dichlofos


10 дек 2020, 19:09		Они чего, решили запилить альбом-оммаж на Master of puppets? Предыдущая попахивала титульной композицией с "Мастера...", эта на The Thing that should not be смахивает. Какая следующая на очереди - Disposable Heroes?

Mistis


10 дек 2020, 19:26		радует жирок гитарный, но вот фирменных качевых отступлений не наблюдается, а жаль. прошлый лонгплей очень порадовал, этот судя по всему слабее будет

Khanate


10 дек 2020, 20:02		максимально соулфлаистый соулфлай стал еще более максимальным


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