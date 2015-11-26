сегодня



Новое видео EKTOMORF



"And The Dead Will Walk", новое видео группы EKTOMORF, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Reborn, выходящего 22 января на Napalm Records.



Трек-лист:



"Ebullition"

"Reborn"

"And The Dead Will Walk"

"Fear Me"

"Where The Hate Conceives"

"The Worst Is Yet To Come"

"Forsaken"

"Smashing The Past"







+3 -3



( 3 ) просмотров: 589

