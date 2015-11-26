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Ektomorf

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8 июл 2021 : 		 Новое видео EKTOMORF

22 янв 2021 : 		 Новое видео EKTOMORF

10 дек 2020 : 		 Новое видео EKTOMORF

14 ноя 2020 : 		 Новое видео EKTOMORF

20 апр 2020 : 		 Стрим-видео от EKTOMORF

20 фев 2020 : 		 EKTOMORF на Napalm Records

25 окт 2018 : 		 Кавер-версия песни METALLICA от EKTOMORF

25 сен 2018 : 		 EKTOMORF записали кавер-версию METALLICA

20 янв 2018 : 		 Новое видео EKTOMORF

18 дек 2017 : 		 Из EKTOMORF ушли гитарист, басист и барабанщик

12 дек 2017 : 		 Новый альбом EKTOMORF выйдет зимой

4 авг 2017 : 		 Концертное видео EKTOMORF

23 июл 2017 : 		 Концертное видео EKTOMORF

15 июл 2017 : 		 Трейлер нового DVD EKTOMORF

1 апр 2017 : 		 Трейлер нового концертного релиза EKTOMORF

11 мар 2017 : 		 EKTOMORF выпустят новый DVD в мае

21 окт 2016 : 		 Новое видео EKTOMORF

13 окт 2016 : 		 EKTOMORF на EMGtv

29 фев 2016 : 		 EKTOMORF почтили память Лемми

19 ноя 2015 : 		 EKTOMORF на EMGtv

23 окт 2015 : 		 Новое видео EKTOMORF

23 окт 2015 : 		 EKTOMORF выпустят пиво

27 сен 2015 : 		 Вокалист CANNIBAL CORPSE в новой песне EKTOMORF

1 сен 2015 : 		 Новый альбом EKTOMORF выйдет в октябре

28 июл 2015 : 		 Вокалист CANNIBAL CORPSE на новом альбоме EKTOMORF

2 июл 2015 : 		 EKTOMORF в EMGtv
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|||| 8 июл 2021

Новое видео EKTOMORF



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“Fear Me”, новое видео группы EKTOMORF, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Reborn", выпущенного 22 января на Napalm Records.

Трек-лист:

"Ebullition"
"Reborn"
"And The Dead Will Walk"
"Fear Me"
"Where The Hate Conceives"
"The Worst Is Yet To Come"
"Forsaken"
"Smashing The Past"

EKTOMORF Launch Official Video For Thrash Banger



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

overgrin


8 июл 2021, 22:04		Ну и хуета
Все группы с которых эти цыгане копируют...
В 80 -х и 90-х играли круче и веселее
Про тексты ........это смехъ


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