8 июл 2021



Новое видео EKTOMORF



“Fear Me”, новое видео группы EKTOMORF, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Reborn", выпущенного 22 января на Napalm Records.



Трек-лист:



"Ebullition"

"Reborn"

"And The Dead Will Walk"

"Fear Me"

"Where The Hate Conceives"

"The Worst Is Yet To Come"

"Forsaken"

"Smashing The Past"

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