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*Новое видео DEATH SS 201
*У KING DIAMOND есть целых десять песен 58
*METALLICA, SLAYER, PANTERA разогреют финальное шоу BLACK SAB... 56
*Так сдох ли рок? Отвечает гитарист TWISTED SISTER 26
*DIRKSCHNEIDER пытается в ACCEPT с DORO 23
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Ektomorf

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14 фев 2025 : 		 EKTOMORF выступят в России в мае

14 окт 2023 : 		 Новое видео EKTOMORF

24 фев 2023 : 		 Кавер-версия NIRVANA от EKTOMORF

8 июл 2021 : 		 Новое видео EKTOMORF

22 янв 2021 : 		 Новое видео EKTOMORF

10 дек 2020 : 		 Новое видео EKTOMORF

14 ноя 2020 : 		 Новое видео EKTOMORF

20 апр 2020 : 		 Стрим-видео от EKTOMORF

20 фев 2020 : 		 EKTOMORF на Napalm Records

25 окт 2018 : 		 Кавер-версия песни METALLICA от EKTOMORF

25 сен 2018 : 		 EKTOMORF записали кавер-версию METALLICA

20 янв 2018 : 		 Новое видео EKTOMORF

18 дек 2017 : 		 Из EKTOMORF ушли гитарист, басист и барабанщик

12 дек 2017 : 		 Новый альбом EKTOMORF выйдет зимой

4 авг 2017 : 		 Концертное видео EKTOMORF

23 июл 2017 : 		 Концертное видео EKTOMORF

15 июл 2017 : 		 Трейлер нового DVD EKTOMORF

1 апр 2017 : 		 Трейлер нового концертного релиза EKTOMORF

11 мар 2017 : 		 EKTOMORF выпустят новый DVD в мае

21 окт 2016 : 		 Новое видео EKTOMORF

13 окт 2016 : 		 EKTOMORF на EMGtv

29 фев 2016 : 		 EKTOMORF почтили память Лемми

19 ноя 2015 : 		 EKTOMORF на EMGtv

23 окт 2015 : 		 Новое видео EKTOMORF

23 окт 2015 : 		 EKTOMORF выпустят пиво

27 сен 2015 : 		 Вокалист CANNIBAL CORPSE в новой песне EKTOMORF
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EKTOMORF выступят в России в мае



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14 и 16 мая европейская металл-группа Ektomorf возвращается в Россию с концертами в Москве и Санкт-Петербурге!

Флагманы европейского грув-металл — группа Ektomorf объявляет о долгожданном возвращении в Россию! Это станет настоящим подарком для всех поклонников мировой тяжелой музыки, ведь последний раз коллектив был в России в 2018 году.

Группа возвращается с обновленной программой, которая включает как известные хиты, так и свежие треки из новейшего альбома, который будет представлен российской публике одной из первых. Поклонники смогут оценить эволюцию звучания команды и ощутить всю мощь их живых выступлений.

Ektomorf, известные своим уникальным стилем, сочетающим в себе элементы грув-метала, ню-метала и этнических мотивов, продолжают оставаться одной из самых ярких и впечатляющих групп на мировой сцене. За их плечами — 17 альбомов, туры по США и Европе, работа с ведущими музыкальными продюсерами и лейблами. Их музыка - это мощный заряд энергии, агрессии и эмоций, который уже более 25 лет вдохновляет миллионы поклонников по всему миру.

Впервые за долгое время в Россию приезжает европейский коллектив, и это важное событие как для российской так и для мировой метал-сцены станет символом единства музыки и её ценителей. Своим приездом Ektomorf демонстрируют свою преданность российским фанатам, подтверждая, что музыка не знает границ.

Билеты на сайте: https://get-live.ru/



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