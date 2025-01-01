сегодня



EKTOMORF выступят в России в мае



14 и 16 мая европейская металл-группа Ektomorf возвращается в Россию с концертами в Москве и Санкт-Петербурге!



Флагманы европейского грув-металл — группа Ektomorf объявляет о долгожданном возвращении в Россию! Это станет настоящим подарком для всех поклонников мировой тяжелой музыки, ведь последний раз коллектив был в России в 2018 году.



Группа возвращается с обновленной программой, которая включает как известные хиты, так и свежие треки из новейшего альбома, который будет представлен российской публике одной из первых. Поклонники смогут оценить эволюцию звучания команды и ощутить всю мощь их живых выступлений.



Ektomorf, известные своим уникальным стилем, сочетающим в себе элементы грув-метала, ню-метала и этнических мотивов, продолжают оставаться одной из самых ярких и впечатляющих групп на мировой сцене. За их плечами — 17 альбомов, туры по США и Европе, работа с ведущими музыкальными продюсерами и лейблами. Их музыка - это мощный заряд энергии, агрессии и эмоций, который уже более 25 лет вдохновляет миллионы поклонников по всему миру.



Впервые за долгое время в Россию приезжает европейский коллектив, и это важное событие как для российской так и для мировой метал-сцены станет символом единства музыки и её ценителей. Своим приездом Ektomorf демонстрируют свою преданность российским фанатам, подтверждая, что музыка не знает границ.



Билеты на сайте: https://get-live.ru/





+0 -0



просмотров: 47

