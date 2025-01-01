|
|
|
все новости группы
|
|
сегодня
EKTOMORF выступят в России в мае
14 и 16 мая европейская металл-группа Ektomorf возвращается в Россию с концертами в Москве и Санкт-Петербурге!
Флагманы европейского грув-металл — группа Ektomorf объявляет о долгожданном возвращении в Россию! Это станет настоящим подарком для всех поклонников мировой тяжелой музыки, ведь последний раз коллектив был в России в 2018 году.
Группа возвращается с обновленной программой, которая включает как известные хиты, так и свежие треки из новейшего альбома, который будет представлен российской публике одной из первых. Поклонники смогут оценить эволюцию звучания команды и ощутить всю мощь их живых выступлений.
Ektomorf, известные своим уникальным стилем, сочетающим в себе элементы грув-метала, ню-метала и этнических мотивов, продолжают оставаться одной из самых ярких и впечатляющих групп на мировой сцене. За их плечами — 17 альбомов, туры по США и Европе, работа с ведущими музыкальными продюсерами и лейблами. Их музыка - это мощный заряд энергии, агрессии и эмоций, который уже более 25 лет вдохновляет миллионы поклонников по всему миру.
Впервые за долгое время в Россию приезжает европейский коллектив, и это важное событие как для российской так и для мировой метал-сцены станет символом единства музыки и её ценителей. Своим приездом Ektomorf демонстрируют свою преданность российским фанатам, подтверждая, что музыка не знает границ.
Билеты на сайте: https://get-live.ru/
|
|
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет