15 ноя 2020 : FUMING MOUTH на Nuclear Blast



15 ноя 2020



FUMING MOUTH на Nuclear Blast



FUMING MOUTH заключили соглашение с Nuclear Blast и выпустят новый ЕР, "Beyond The Tomb" уже на следующей неделе. Один из треков из этого релиза, "Master Of Extremity", доступен ниже.







