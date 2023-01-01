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*Новое видео THE ROLLING STONES 36
*Гитарист METAL CHURCH: «Я ненавижу блэк-металл, сатанизм, ск... 34
*DEE SNIDER о решении METALLICA исполнять в туре два разных с... 27
*UDO DIRKSCHNEIDER считает, что для успеха молодым группам ну... 23
*JEFF BECERRA: «POSSESSED была самой первой дэт-металлической... 19
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Fuming Mouth

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|||| сегодня

Новое видео FUMING MOUTH



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"The Silence Beyond Life", новое видео группы FUMING MOUTH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Last Day Of Sun, выходящего третьего ноября на Nuclear Blast:

"Out Of Time"
"Respect And Blasphemy"
"The Silence Beyond Life"
"The Sign Of Pain"
"Leaving Euphoria"
"I’ll Find You"
"Disgusterlude"
"Kill The Disease"
"Last Day Of Sun"
"R.I.P. (Rest In Piss)"
"Burial Practices"
"Postfigurement"

FUMING MOUTH Reveal Sophomore Album Details; First Single And Video Out Now




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