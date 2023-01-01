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*Вокалист IN FLAMES о телефонах на концертах: «Мне по барабан... 37
*Лидер KREATOR о конфликте Израиля и не только 29
*SLIPKNOT расстались с барабанщиком 27
*STEVEN TYLER: вторая пошла! 23
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Fuming Mouth

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|||| сегодня

Новое видео FUMING MOUTH



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"Kill The Disease", новое видео группы FUMING MOUTH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Last Day Of Sun, выходящего третьего ноября на Nuclear Blast:

"Out Of Time"
"Respect And Blasphemy"
"The Silence Beyond Life"
"The Sign Of Pain"
"Leaving Euphoria"
"I’ll Find You"
"Disgusterlude"
"Kill The Disease"
"Last Day Of Sun"
"R.I.P. (Rest In Piss)"
"Burial Practices"
"Postfigurement"

FUMING MOUTH Release вЂњKill The DiseaseвЂќ Video




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