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Fuming Mouth

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|||| сегодня

У вокалиста FUMING MOUTH рак



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Вокалист FUMING MOUTH Mark Whelan опубликовал следующее сообщение:

«Привет всем, несколько недель назад у меня обнаружили рак. У меня острый миелоидный лейкоз (ОМЛ). Это тип рака, который поддаётся лечению. Мы уже приступили к нему и каждый день работаем над тем, чтобы я вышел победителем. Это, конечно, будет тяжёлый путь, но я полностью настроился на него. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться ко мне, пишите или заходите на любую из моих страниц, пока я прохожу через болезнь. Любой вид любви и поддержки приветствуется.

Мы также создали GoFundMe, чтобы помочь с расходами. Спасибо. Мы будем держать вас в курсе того, как идут дела».



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