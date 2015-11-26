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У вокалиста FUMING MOUTH рак



Вокалист FUMING MOUTH Mark Whelan опубликовал следующее сообщение:



«Привет всем, несколько недель назад у меня обнаружили рак. У меня острый миелоидный лейкоз (ОМЛ). Это тип рака, который поддаётся лечению. Мы уже приступили к нему и каждый день работаем над тем, чтобы я вышел победителем. Это, конечно, будет тяжёлый путь, но я полностью настроился на него. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться ко мне, пишите или заходите на любую из моих страниц, пока я прохожу через болезнь. Любой вид любви и поддержки приветствуется.



Мы также создали GoFundMe, чтобы помочь с расходами. Спасибо. Мы будем держать вас в курсе того, как идут дела».





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