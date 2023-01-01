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*Цветные винилы от METALLICA 30
*BRUCE DICKINSON о новом альбоме 27
*SHARON OSBOURNE планирует открыть музей OZZY 19
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Fuming Mouth

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|||| сегодня

Новое видео FUMING MOUTH



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"I’ll Find You", новое видео группы FUMING MOUTH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Last Day Of Sun, выходящего третьего ноября на Nuclear Blast:

"Out Of Time"
"Respect And Blasphemy"
"The Silence Beyond Life"
"The Sign Of Pain"
"Leaving Euphoria"
"I’ll Find You"
"Disgusterlude"
"Kill The Disease"
"Last Day Of Sun"
"R.I.P. (Rest In Piss)"
"Burial Practices"
"Postfigurement"

FUMING MOUTH Release New Single "I'll Find You"; Music Video Posted




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