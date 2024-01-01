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*Юбилейный тур IRON MAIDEN стартует в мае 25
*Новое видео NIGHTWISH 21
*Drum-cam от PANTERA 18
*Вокалистка LINKIN PARK о поддержке Дэнни Мастерсона 16
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Vended

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Новое видео VENDED



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Where The Honesty Lies, новое видео группы VENDED, в состав которой входит Griffin Taylor, сын вокалиста SLIPKNOT и STONE SOUR Corey Taylor'a, а также Simon Crahan, сын Shawn'a "Clown" Crahan'a, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Vended", выпущенного 20 сентября:

01. Intro
02. Paint The Skin
03. The Far Side
04. Am I The Only One
05. Going Up
06. Nihilism
07. Pitiful
08. Serenity
09. Disparager
10. Where The Honesty Lies
11. Ones'...
12. Downfall
13. As We Know It

VENDED Premier "Where The Honesty Lies" Music Video; Debut Album Out Now




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