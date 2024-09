сегодня



Новое видео VENDED



Where The Honesty Lies, новое видео группы VENDED, в состав которой входит Griffin Taylor, сын вокалиста SLIPKNOT и STONE SOUR Corey Taylor'a, а также Simon Crahan, сын Shawn'a "Clown" Crahan'a, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Vended", выпущенного 20 сентября:



01. Intro

02. Paint The Skin

03. The Far Side

04. Am I The Only One

05. Going Up

06. Nihilism

07. Pitiful

08. Serenity

09. Disparager

10. Where The Honesty Lies

11. Ones'...

12. Downfall

13. As We Know It







