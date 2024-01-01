Новое видео VENDED

Where The Honesty Lies, новое видео группы VENDED, в состав которой входит Griffin Taylor, сын вокалиста SLIPKNOT и STONE SOUR Corey Taylor'a, а также Simon Crahan, сын Shawn'a "Clown" Crahan'a, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Vended", выпущенного 20 сентября:
01. Intro
02. Paint The Skin
03. The Far Side
04. Am I The Only One
05. Going Up
06. Nihilism
07. Pitiful
08. Serenity
09. Disparager
10. Where The Honesty Lies
11. Ones'...
12. Downfall
13. As We Know It
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