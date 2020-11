сегодня



THE DUST CODA на Earache Records



Earache Records объявили о заключении контракта с британской группой THE DUST CODA. Видео на сингл "Limbo Man" доступно ниже, он будет включен в выходящий 26 марта альбом Mojo Skyline:



Трек-лист:



"Demon"

"Breakdown"

"Limbo Man"

"Dream Alight"

"Jimmy 2 Times"

"Rolling"

"Bourbon Pouring"

"I've Been Waiting"

"She's Gone"

"They Don't Know Rock N Roll"

"Best Believe It"

"It's A Jam"







