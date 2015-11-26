Профессиональное видео с выступления THE DUST CODA
Профессиональное видео с выступления THE DUST CODA, которое состоялось в рамках WDR Crossroads Festival 2021, доступно для просмотра ниже.
Сет-лист:
"Demon"
"Jimmy 2 Times"
"Dream Alight"
"Breakdown"
"Call Me"
"Sweet Love Is Gone"
"All I Got"
"Sun Goes Down"
"I've Been Waiting"
"Rolling"
"Bourbon Pouring"
"Down In The Valley"
"Best Believe It"
"It's A Jam"
"Limbo Man"
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).