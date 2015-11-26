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The Dust Coda

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Страна
United KingdomВеликобритания
Стиль
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Профессиональное видео с выступления THE DUST CODA



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Профессиональное видео с выступления THE DUST CODA, которое состоялось в рамках WDR Crossroads Festival 2021, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

"Demon"
"Jimmy 2 Times" 
"Dream Alight" 
"Breakdown" 
"Call Me" 
"Sweet Love Is Gone"
"All I Got"
"Sun Goes Down"
"I've Been Waiting" 
"Rolling"
"Bourbon Pouring" 
"Down In The Valley" 
"Best Believe It" 
"It's A Jam" 
"Limbo Man" 

THE DUST CODA - Pro-Shot Video Of Entire Crossroads Festival 2021 Performance Streaming



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