сегодня



Профессиональное видео с выступления THE DUST CODA, которое состоялось в рамках WDR Crossroads Festival 2021, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Demon"

"Jimmy 2 Times"

"Dream Alight"

"Breakdown"

"Call Me"

"Sweet Love Is Gone"

"All I Got"

"Sun Goes Down"

"I've Been Waiting"

"Rolling"

"Bourbon Pouring"

"Down In The Valley"

"Best Believe It"

"It's A Jam"

"Limbo Man"







