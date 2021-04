сегодня



Новое видео THE DUST CODA



"Demon", новое видео группы THE DUST CODA, доступно для просмотра ниже. Это открывающий трек нового альбома "Mojo Skyline", выпущенного на Earache.



Трек-лист:



"Demon"

"Breakdown"

"Limbo Man"

"Dream Alight"

"Jimmy 2 Times"

"Rolling"

"Bourbon Pouring"

"I've Been Waiting"

"She's Gone"

"They Don't Know Rock N Roll"

"Best Believe It"

"It's A Jam"







+0 -0



просмотров: 148