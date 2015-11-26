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Видео с выступления THE DUST CODA



THE DUST CODA опубликовали видео с выступления в KK's Steel Mill, которым владеет бывший гитарист JUDAS PRIEST K.K. Downing, в рамках которого был исполнен материал из нового альбома Mojo Skyline, выходящий 26 марта:



"Demon"

"Breakdown"

"Limbo Man"

"Dream Alight"

"Jimmy 2 Times"

"Rolling"

"Bourbon Pouring"

"I've Been Waiting"

"She's Gone"

"They Don't Know Rock N Roll"

"Best Believe It"

"It's A Jam"

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