Видео с выступления THE DUST CODA

THE DUST CODA опубликовали видео с выступления в KK's Steel Mill, которым владеет бывший гитарист JUDAS PRIEST K.K. Downing, в рамках которого был исполнен материал из нового альбома Mojo Skyline, выходящий 26 марта:
"Demon"
"Breakdown"
"Limbo Man"
"Dream Alight"
"Jimmy 2 Times"
"Rolling"
"Bourbon Pouring"
"I've Been Waiting"
"She's Gone"
"They Don't Know Rock N Roll"
"Best Believe It"
"It's A Jam"
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).