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The Dust Coda

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Страна
United KingdomВеликобритания
Стиль
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Новое видео THE DUST CODA



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"Breakdown", новое видео группы THE DUST CODA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Mojo Skyline, выходящего 26 марта:

"Demon"
"Breakdown"
"Limbo Man"
"Dream Alight"
"Jimmy 2 Times"
"Rolling"
"Bourbon Pouring"
"I've Been Waiting"
"She's Gone"
"They Don't Know Rock N Roll"
"Best Believe It"
"It's A Jam"

THE DUST CODA Release New Single / Video "Breakdown"



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