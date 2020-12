сегодня



NEAL SCHON опубликовал трек-лист нового сольного альбома



NEAL SCHON опубликовал трек-лист нового сольного альбома "Universe". В него войдут композиции собственного сочинения, а также ряд кавер-версий, включая ранее выпущенную версию хита Принса "Purple Rain".



Трек-лист:



01. Something In The Heart



02. The Eye Of God



03. The Universe



04. Caruso



05. Voodoo Child



06. Third Stone From The Sun



07. Purple Rain



08. She's For Real



09. What Has Become



10. Lights



11. Silent Voyage



12. Chrome Shuffle



13. Be Happy



14. I Believe



15. Hey Jude



















+0 -0



просмотров: 168