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JONATHAN CAIN ответил на иск NEAL'a SCHON'a



JONATHAN CAIN не прошел мимо иска NEAL'a SCHON'a:



«Этот вопрос должен был быть решен в частном порядке, но сейчас я вынужден публично ответить на злонамеренную ложь со стороны Neal и личные нападки на меня и мою семью в попытке заручиться поддержкой общественности для своего плохо продуманного иска — иска, который не имеет абсолютно никаких оснований".



Neal всегда имел доступ к выпискам по кредитной карте; чего ему не хватает — и чего он действительно добивается - так это возможности увеличить лимит своих расходов.



Поскольку Neal решил предать происходящее огласке, я могу сказать, что мы представим суду доказательства, которые продемонстрируют, что Neal испытывал огромное финансовое давление в результате своих чрезмерных трат и экстравагантного образа жизни, что привело к тому, что он списывал огромные суммы со счетов группы. Когда были предприняты усилия, чтобы ограничить использование карты законными расходами на нужды коллектива, Neal, к сожалению, решил напасть на меня, вместо того чтобы попытаться взять под контроль свои безрассудные траты.



Я опечален этой ситуацией — как ради самого Нила, так и ради наших поклонников — но поскольку он подал иск, я подозреваю, что он не сможет игнорировать суд, как он игнорировал бесчисленных финансовых консультантов и бухгалтеров, которых он уволил за последние несколько лет и которые тщетно пытались ему помочь».







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