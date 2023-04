сегодня



Фрагмент нового релиза NEAL SCHON



Frontiers Music Srl 19 мая выпустит новый концертный релиз NEAL'a SCHON'a "Journey Through Time", в основу которого легла запись выступления девятого февраля 2018 года в The Independent, Сан-Франциско, Калифорния. Фрагмент из этого релиза, видео на "Just The Same Way", доступен ниже.



Трек-лист:



01. I'm Gonna Leave You

02. Look Into The Future

03. Kohoutek

04. Daydream

05. La Do La

06. Line Of Fire

07. Walk's Like A Lady

08. Feelin' That Way

09. Anytime

10. Lights

11. Still They Ride

12. Separate Ways

13. Lovin', Touchin', Squeezin'

14. Wheel In The Sky

15. Patiently (Medley)

16. Trial By Fire (Medley)

17. Stay Awhile (Medley)

18. Mystery Mountain

19. Of A Lifetime

20. Just The Same Way

21. Lovin' You Is Easy







