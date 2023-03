сегодня



Фрагмент нового релиза NEAL SCHON



Frontiers Music Srl 19 мая выпустит новый концертный релиз NEAL'a SCHON'a "Journey Through Time", в основу которого легла запись выступления девятого февраля 2018 года в The Independent, San Francisco, CA. Фрагмент из этого релиза, видео на "Lights", доступен ниже.



Трек-лист:



"I’m Gonna Leave You"

"Look Into The Future"

"Kohoutek"

"Daydream"

"La Do La"

"Line Of Fire"

"Walk’s Like A Lady"

"Feelin’ That Way"

"Anytime"

"Lights"

"Still They Ride"

"Separate Ways"

"Lovin’, Touchin’, Squeezin’"

"Wheel In The Sky"

"Patiently" (Medley)

"Trial By Fire" (Medley)

"Stay Awhile" (Medley)

"Mystery Mountain"

"Of A Lifetime"

"Just The Same Way"

"Lovin’ You Is Easy"







+0 -0



просмотров: 48