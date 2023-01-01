Фрагмент нового релиза NEAL SCHON

Frontiers Music Srl 19 мая выпустит новый концертный релиз NEAL'a SCHON'a "Journey Through Time", в основу которого легла запись выступления девятого февраля 2018 года в The Independent, San Francisco, CA. Фрагмент из этого релиза, видео на "Lights", доступен ниже.
Трек-лист:
"I’m Gonna Leave You"
"Look Into The Future"
"Kohoutek"
"Daydream"
"La Do La"
"Line Of Fire"
"Walk’s Like A Lady"
"Feelin’ That Way"
"Anytime"
"Lights"
"Still They Ride"
"Separate Ways"
"Lovin’, Touchin’, Squeezin’"
"Wheel In The Sky"
"Patiently" (Medley)
"Trial By Fire" (Medley)
"Stay Awhile" (Medley)
"Mystery Mountain"
"Of A Lifetime"
"Just The Same Way"
"Lovin’ You Is Easy"
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