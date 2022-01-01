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Neal Schon

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NEAL SCHON об иске к JONATHAN CAIN



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NEAL SCHON сказал, что у него не было иного выхода кроме как подавать в суд на JONATHAN'a CAIN'a, блокирующего доступ к важным финансовым записям. Иск был подан в прошлом месяце в калифорнийский суд,

В понедельник (21 ноября), через несколько часов после того, как судебный иск Schon'a был опубликован в ряде СМИ, Neal написал с своем аккаунте:

«Единственный комментарий, который я сделаю на данный момент, это то, что все это очень прискорбно. Я пытался в течение года получить все наши корпоративные документы для Nomota с помощью многих личных писем на имя Jon, а также многих юридических писем, в которых говорилось, что это мое законное право ознакомиться со всеми документами, но у меня не осталось другого выбора, кроме как обратиться в суд (сославшись на компанию с ограниченной ответственностью, которую Cain и Schon создали в 1998 году для ведения дел JOURNEY, с долей владения 50/50).

Есть еще много чего... Поскольку я подал иск, я буду следовать советам моих адвокатов и не буду говорить, пока мы не окажемся в суде, где у меня вообще не будет проблем. Дело обстоит так».

Ранее в аккаунте, который Neal использует вместе со своей женой, Michaele Schon, было написано:

«Благодарен American Express и банку за то, что они сообщили правду по поводу того, что Jonathan Cain и Paula White действуют за спиной Neal. Присоединение Paula White к корпоративному банку JOURNEY в 2020 году является незаконным и неэтичным в отношении Neal, он велел никогда не предпринимать такого, но они это сделали независимо от обстоятельств. Хорошо для честного представителя банка».






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