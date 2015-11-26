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*ROB HALFORD: «Он был и будет нашим членом!» 88
*METALLICA почти месяц занята сочинением 54
*ROB HALFORD: «Любил я как-то Шона...» 42
*TOMMY LEE: «Я приветствовал появление NIRVANA!» 41
*GUNNAR NELSON считает, что музыканты должны держаться подаль... 32
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Voyager

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3 дек 2020 : 		 Концертное видео VOYAGER

11 фев 2020 : 		 Обучающее видео от VOYAGER

10 окт 2019 : 		 Вокалист LEPROUS в новой песне VOYAGER

19 сен 2019 : 		 Обучающее видео от VOYAGER

29 авг 2019 : 		 Новое видео VOYAGER

26 июн 2018 : 		 VOYAGER на Season Of Mist

28 фев 2017 : 		 Название нового альбома VOYAGER

12 фев 2016 : 		 Новое видео VOYAGER

4 июн 2014 : 		 Новый альбом VOYAGER доступен для прослушивания

27 май 2014 : 		 Новое видео VOYAGER

1 май 2014 : 		 Новый альбом VOYAGER выйдет в июне

30 окт 2012 : 		 Новое видео VOYAGER

22 сен 2012 : 		 Новое видео VOYAGER

29 авг 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома VOYAGER

29 июл 2011 : 		 VOYAGER на SENSORY RECORDS

6 янв 2010 : 		 Бонус-трек VOYAGER доступен для скачивания
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Концертное видео VOYAGER



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Видео с выступления VOYAGER, состоявшегося на платформе Veeps, доступно для просмотра ниже.

VOYAGER Share Performance Video For



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