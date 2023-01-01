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*Фронтмен METALLICA — о гитаристе PANTERA: «Мы вдохновляли др... 41
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*Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Стоимость нашего тура выросла н... 12
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*SUM 41 всё 43
*Фронтмен METALLICA — о гитаристе PANTERA: «Мы вдохновляли др... 41
*Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов» 28
*Выступление DEE SNIDER'a отменили из-за поддержки сообщения ... 22
*DAVID ELLEFSON — о сожалении DAVE'a MUSTAINE'a об увольнении... 16
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Voyager

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10 май 2023 : 		 INNEKA исполняют VOYAGER

6 май 2023 : 		 Новое видео VOYAGER

22 апр 2023 : 		 Кавер-версия Andrew Lambrou от VOYAGER

4 авг 2022 : 		 Концертное видео VOYAGER

16 июл 2022 : 		 Новое видео VOYAGER

13 июн 2022 : 		 Концертный релиз VOYAGER выйдет летом

21 янв 2022 : 		 Новое видео VOYAGER

14 янв 2021 : 		 Кавер-версия THE PRESETS от VOYAGER

3 дек 2020 : 		 Концертное видео VOYAGER

11 фев 2020 : 		 Обучающее видео от VOYAGER

10 окт 2019 : 		 Вокалист LEPROUS в новой песне VOYAGER

19 сен 2019 : 		 Обучающее видео от VOYAGER

29 авг 2019 : 		 Новое видео VOYAGER

26 июн 2018 : 		 VOYAGER на Season Of Mist

28 фев 2017 : 		 Название нового альбома VOYAGER

12 фев 2016 : 		 Новое видео VOYAGER

4 июн 2014 : 		 Новый альбом VOYAGER доступен для прослушивания

27 май 2014 : 		 Новое видео VOYAGER

1 май 2014 : 		 Новый альбом VOYAGER выйдет в июне

30 окт 2012 : 		 Новое видео VOYAGER

22 сен 2012 : 		 Новое видео VOYAGER

29 авг 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома VOYAGER

29 июл 2011 : 		 VOYAGER на SENSORY RECORDS

6 янв 2010 : 		 Бонус-трек VOYAGER доступен для скачивания
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|||| сегодня

INNEKA исполняют VOYAGER



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Австралийский симфо-квартет INNEKA решил записать свою версию композиции VOYAGER “Promise”, с которой группа выступит на конкурсе Евровидение.

AustraliaвЂ™s VOYAGER Honored By Perth Symphony Orchestra With вЂњPromiseвЂќ Performance Ahead Of BandвЂ™s Eurovision Debut




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