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SUM 41 всё
43
Фронтмен METALLICA — о гитаристе PANTERA: «Мы вдохновляли др...
41
Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов»
28
Выступление DEE SNIDER'a отменили из-за поддержки сообщения ...
22
DAVID ELLEFSON — о сожалении DAVE'a MUSTAINE'a об увольнении...
16
Гитарист METALLICA: «Я был очень шаловлив!»
14
BOBBY BLOTZER: «RATT всегда были круче MÖTLEY CRÜE...
14
Видео полного выступления METALLICA
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Новое видео MOONLIGHT SORCERY
12
Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Стоимость нашего тура выросла н...
12
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SUM 41 всё
43
Фронтмен METALLICA — о гитаристе PANTERA: «Мы вдохновляли др...
41
Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов»
28
Выступление DEE SNIDER'a отменили из-за поддержки сообщения ...
22
DAVID ELLEFSON — о сожалении DAVE'a MUSTAINE'a об увольнении...
16
все новости группы
Voyager
Австралия
Progressive Metal
http://www.voyager-australia.com/
Myspace:
http://www.myspace.com/voyageraustralia
Facebook:
https://www.facebook.com/voyageraustralia
10 май 2023
:
INNEKA исполняют VOYAGER
6 май 2023
:
Новое видео VOYAGER
22 апр 2023
:
Кавер-версия Andrew Lambrou от VOYAGER
4 авг 2022
:
Концертное видео VOYAGER
16 июл 2022
:
Новое видео VOYAGER
13 июн 2022
:
Концертный релиз VOYAGER выйдет летом
21 янв 2022
:
Новое видео VOYAGER
14 янв 2021
:
Кавер-версия THE PRESETS от VOYAGER
3 дек 2020
:
Концертное видео VOYAGER
11 фев 2020
:
Обучающее видео от VOYAGER
10 окт 2019
:
Вокалист LEPROUS в новой песне VOYAGER
19 сен 2019
:
Обучающее видео от VOYAGER
29 авг 2019
:
Новое видео VOYAGER
26 июн 2018
:
VOYAGER на Season Of Mist
28 фев 2017
:
Название нового альбома VOYAGER
12 фев 2016
:
Новое видео VOYAGER
4 июн 2014
:
Новый альбом VOYAGER доступен для прослушивания
27 май 2014
:
Новое видео VOYAGER
1 май 2014
:
Новый альбом VOYAGER выйдет в июне
30 окт 2012
:
Новое видео VOYAGER
22 сен 2012
:
Новое видео VOYAGER
29 авг 2011
:
Обложка и трек-лист нового альбома VOYAGER
29 июл 2011
:
VOYAGER на SENSORY RECORDS
6 янв 2010
:
Бонус-трек VOYAGER доступен для скачивания
сегодня
INNEKA исполняют VOYAGER
Австралийский симфо-квартет INNEKA решил записать свою версию композиции VOYAGER “Promise”, с которой группа выступит на конкурсе Евровидение.
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Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
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Сообщений нет