Концертный релиз VOYAGER выйдет летом



26 августа VOYAGER выпустят концертный релиз ‘A Voyage Through Time’, который будет доступен на Blu-ray и виниле. Запись проходила 10 августа 2021 года в Magnet House, Перт:



01. To the Morning Light

02. The Eleventh Meridian

03. Sober

04. White Shadow

05. Devil in Me

06. I am the Revolution

07. Iron Dream

08. The Meaning of I

09. Hyperventilating

10. Summer Always Comes Again

11. Seasons of Age

12. To the Riverside

13. Ghost Mile

14. The Fragile Serene

15. Brightstar

16. Runaway http://www.voyager-australia.com/







